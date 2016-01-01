نهائي السوبر الإسباني.. موعد مباراة أتلتيكو وريال مدريد والقنوات الناقلة

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نهائي السوبر الإسباني


تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة بالسعودية ، عندما تطلق صافرة البداية لمباراة نهائي السوبر الإسباني التاريخي، بين ديربي مدريد "أتلتيكو والريال".

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني ، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ، ويسعى الريال إلى التتويج بلقبه الحادي عشر، في هذه البطولة والأول بنظامها الجديد، حيث تتواجد 4 فرق في البطولة، بعد خروج برشلونة وفالنسيا في نصف النهائي.

وتذاع المباراة عبر قنوات ، KSA Sports 3 HD بتعليق فارس عوض ، وKSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي.

وعندما يلتقي الريال جاره أتلتيكو، ستكون العاصمة الإسبانية مدريد بانتظار اللقب الثالث عشر لأنديتها في السوبر بغض النظر عن هوية الفائز حيث توج الريال باللقب عشر مرات سابقة وتوج أتلتيكو به مرتين سابقتين.

وبلغ الريال النهائي بعد أن كسب نظيره فالنسيا 3-1 وقدم فيها لاعبو "الميرينجي" أداءً قويًا، بينما تمكن أتلتيكو من إقصاء برشلونة في مباراة مثيرة بالفوز 3-2.

المصدر: elbalad

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