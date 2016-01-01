تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في جدة بالسعودية ، عندما تطلق صافرة البداية لمباراة نهائي السوبر الإسباني التاريخي، بين ديربي مدريد "أتلتيكو والريال".
موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني ، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ، ويسعى الريال إلى التتويج بلقبه الحادي عشر، في هذه البطولة والأول بنظامها الجديد، حيث تتواجد 4 فرق في البطولة، بعد خروج برشلونة وفالنسيا في نصف النهائي.
وتذاع المباراة عبر قنوات ، KSA Sports 3 HD بتعليق فارس عوض ، وKSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي.
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التعليقات على نهائي السوبر الإسباني.. موعد مباراة أتلتيكو وريال مدريد والقنوات الناقلة
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