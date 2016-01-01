اقترح سيناتور ولاية فيرمونت الأمريكية مشروع قانون لجعل حيازة الهاتف المحمول بمثابة جريمة ضد أي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، ويعاقب عليه بغرامة مالية قدرها 1000 دولار وسجن لمدة عام، حيث يحظر مشروع القانون الجديد بشكل فعال استخدام الهواتف المحمولة وحيازتها للسكان ويعدوا خارجين على القانون، في حالة أقراره من مجلس شيوخ الولاية.
ووفقا لما ذكرته شبكة "cnn"، يصف مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الديمقراطي جون رودجرز "John Rodgers"، ويطلق عليه اسم S.212، خطر الهواتف المحمولة بنفس خطورة الأسلحة، ويوضح أن امتلاك شخص يقل عمره عن 21 سنة يعتبر جنحة، مع فرض عقوبات بما في ذلك غرامات تصل إلى 1000 دولار وفترة سجن تصل إلى عام واحد.
ويشير مشروع القانون إلى عدد كبير من القضايا لتبرير الحظر، بما في ذلك ارتفاع معدل حوادث السيارات في سن المراهقة والتسلط عبر الإنترنت والانتحار والتطرف السياسي.
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التعليقات على السجن والغرامة.. مشروع قانون أمريكي يجرم امتلاك المحمول.. تفاصيل
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