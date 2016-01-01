التهمت مساحة بحجم كوريا الجنوبية.. أستراليا تدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحرائق



حرائق أستراليا حرائق أستراليا



قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن حكومته ستدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق بالبلاد، وذلك وسط الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها بسبب معالجته هو وإدارته لهذه الأزمة.



وأعرب موريسون - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" - عن اعتقاده بأن تشكيل هذه اللجنة سيكون ضروريا، مشيرا إلى أنه سيقدم الاقتراح من خلال مجلس الوزراء بهدف تنفيذه في أقرب وقت، واعترف بتزايد غضب المواطنين حيال هذه الحرائق التي تسببت حتى الآن في إحراق مساحة بحجم كوريا الجنوبية.



من جانبها، ذكرت السلطات الأسترالية أنه على الرغم من أن الحرائق من المقرر أن تهدأ هذا الأسبوع، إلا أن الأزمة لم تنته بعد.

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يذكر أن الحرائق المشتعلة منذ شهر سبتمبر الماضي قد تسببت في مقتل 28 شخصا حتى الآن وتدمير أكثر من ألفي منزل ونحو 10 ملايين هكتار من الأراضي.