التهمت مساحة بحجم كوريا الجنوبية.. أستراليا تدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحرائق

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › التهمت مساحة بحجم كوريا الجنوبية.. أستراليا تدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحرائق

صورة الخبر: حرائق أستراليا
حرائق أستراليا


قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن حكومته ستدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق بالبلاد، وذلك وسط الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها بسبب معالجته هو وإدارته لهذه الأزمة.

وأعرب موريسون - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" - عن اعتقاده بأن تشكيل هذه اللجنة سيكون ضروريا، مشيرا إلى أنه سيقدم الاقتراح من خلال مجلس الوزراء بهدف تنفيذه في أقرب وقت، واعترف بتزايد غضب المواطنين حيال هذه الحرائق التي تسببت حتى الآن في إحراق مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

من جانبها، ذكرت السلطات الأسترالية أنه على الرغم من أن الحرائق من المقرر أن تهدأ هذا الأسبوع، إلا أن الأزمة لم تنته بعد.

يذكر أن الحرائق المشتعلة منذ شهر سبتمبر الماضي قد تسببت في مقتل 28 شخصا حتى الآن وتدمير أكثر من ألفي منزل ونحو 10 ملايين هكتار من الأراضي.

المصدر: أ ش أ

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التهمت مساحة بحجم كوريا الجنوبية.. أستراليا تدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحرائق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30234

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager