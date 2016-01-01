علاجات منزلية للصداع.. هذه الزيوت تقضي على الألم نهائيا



علاجات منزلية للصداع علاجات منزلية للصداع





هناك علاجات منزلية للصداع، كثيرة ومتعددة، حيث يوجد الكثير من الحلول السحرية التى يمكن الاستعانة بها من أجل التخلص من الصداع، دون الحاجة إلى تناول أدوية إلا فى حالات تتطلب ذلك، فكوب ماء قد يمثل دواءً لك أو تناول كوب من القهوة أو الشاي، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاجات منزلية للصداع.



علاجات منزلية للصداع

- الزيوت الطبيعية: تعمل على تهدئة الألم مثل النعناع وزيت اللافندر وزيت الريحان، حيث تستخدم من أجل تخفيف آلام الصداع.

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- الزنجبيل: وهو علاج فعال، حيث يساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس، فضلا عن تخفيف الألم، كما أنه يساعد أيضًا في تهدئة الغثيان الذي يحدث أثناء الصداع النصفي.- مسحوق القرفة: وتستخدم من خلال وضع عجينة منها على الجبين لمدة 30 دقيقة.- التماريين الرياضية: تعمل على تقليل شدة الصداع.- شرب الشاي أو القهوة: حيث تحتوى تلك المشروبات على الكافيين، الذى يوفر لك الراحة عند التعرض للصداع.- ممارسة اليوجا: حيث إنها وسيلة ممتازة لتخفيف التوتر وزيادة المرونة وتقليل الألم وتحسين نوعية حياتك العامة.- الابتعاد عن الروائح القوية مثل العطور ومنتجات التنظيف، الصداع.علاجات منزلية للصداع النصفي- الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم، والتي تتضمن اللوز وحبوب السمسم، والكاجو، وزبدة الفول السوداني، ودقيق الشوفان، والبيض، واللبن.- التدليك: يقلل من وتيرة الصداع النصفي ويعمل على تحسين نوعية النوم.- العلاج بالإبر: وهو ممارسة الضغط بالأصابع واليدين على نقاط محددة في الجسم لتخفيف الألم والأعراض، كما أكدت الدراسات أن العلاج بالإبر هو علاج بديل موثوق به للأشخاص الذين يعانون من آلام الصداع المزمن والحالات الأخر، كما أنه يساعد في تخفيف الغثيان المرتبط بالصداع النصفي.- زيت النعناع: يحتوى على المنثول الذى يمنع الصداع النصفي من الظهور، حيث وجدت دراسة أن تطبيق محلول المنثول على الجبين يعالج الألم والغثيان والحساسية المرتبطة بالصداع النصفي.- الامتناع عن مضغ اللبان: حيث إن اللبان يضر بالفك ويسبب الصداع النصفى.