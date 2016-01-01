في 10 دقائق.. طاجن البطاطا المشوية في الفرن

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طاجن البطاطا المشوية


تعتبر البطاطا هي إحدى الأطعمة التي نتناولها في الشتاء للتدفئة ولذلك يمكن أن تتعرف على طريقة عمل البطاطا الحلو في الفرن

أولا المقادير
نصف كيلو لبن
2 كيس فانيليا
معلقتين جوز الهند
معلقة نشا
معلقة سمنة

طريقة التحضير:
طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية يمكنكِ شويها في الفرن بعد عمل بعض الثقوب فيها وتقديمها ساخنة مع بهاراتك المفضلة، ستملأ هذه الوجبة معدتك وتشعرك بالدفء مع الحفاظ على وزنك لقلة سعراتها الحرارية

كيلو ونصف بطاطا تقطع في ماء ومعها ملعقتان سكر وتسلق ثم تهرلاس جيدا ويغلي اللبن مع السكر ونزلت علي البطاطا باللبن وترفع على نار هادئة.

وتقلب جيدا ثم يوضع فيها كوب لبن ومعلقة النشا وتقلب وتوضع علي البطاطا علي النار ثم نضع الفانيليا ومعلقتين جوز الهند والمكسرات حسب الرغبة ومعلقة سمنة وتقلب جيدا وتدخل تحت الشواية.

المصدر: elbalad

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