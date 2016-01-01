تعتبر البطاطا هي إحدى الأطعمة التي نتناولها في الشتاء للتدفئة ولذلك يمكن أن تتعرف على طريقة عمل البطاطا الحلو في الفرن
أولا المقادير
نصف كيلو لبن
2 كيس فانيليا
معلقتين جوز الهند
معلقة نشا
معلقة سمنة
طريقة التحضير:
طريقة عمل البطاطا الحلوة المشوية يمكنكِ شويها في الفرن بعد عمل بعض الثقوب فيها وتقديمها ساخنة مع بهاراتك المفضلة، ستملأ هذه الوجبة معدتك وتشعرك بالدفء مع الحفاظ على وزنك لقلة سعراتها الحرارية
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في 10 دقائق.. طاجن البطاطا المشوية في الفرن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق