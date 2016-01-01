يدخل الترمس في العديد من وصفات التجميل والعناية بالبشرة دون ان نعلم فوائده بالضبط ، لكن من الغريب ان نعلم بأن الترمس له فوائد عديدة أخرى للشعر والعناية به، كما اشار موقع " health line " على قدرة الترمس في علاج بعض الأمراض الجلدية، وتشمل فوائد الترمس للبشرة والشعر، التالي :
ماذا بينك وبين الله.. جسد والد إيهاب توفيق لم تمسسه النار
- يشدّ البشرة، وينظّفها، ويخفي التجاعيد.
- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعطي البشرة حيوية.
- يبيّض البشرة، ويرّطبها.
- يزيل البقع عن الوجه وكذلك النمش والكلف.
- يعالج مرض الأكزيما، ومرض الصدفية.
- ينّقي البشرة.
اقرأ ايضاً :-
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مش هتصدقي .. تعرفي على فوائد الترمس السحرية للبشرة والشعر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق