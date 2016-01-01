مش هتصدقي .. تعرفي على فوائد الترمس السحرية للبشرة والشعر



فوائد الترمس للبشرة والشعر فوائد الترمس للبشرة والشعر



يدخل الترمس في العديد من وصفات التجميل والعناية بالبشرة دون ان نعلم فوائده بالضبط ، لكن من الغريب ان نعلم بأن الترمس له فوائد عديدة أخرى للشعر والعناية به، كما اشار موقع " health line " على قدرة الترمس في علاج بعض الأمراض الجلدية، وتشمل فوائد الترمس للبشرة والشعر، التالي :



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- يشدّ البشرة، وينظّفها، ويخفي التجاعيد.

- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.

- يعطي البشرة حيوية.

- يبيّض البشرة، ويرّطبها.

- يزيل البقع عن الوجه وكذلك النمش والكلف.

- يعالج مرض الأكزيما، ومرض الصدفية.

- ينّقي البشرة.



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