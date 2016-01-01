كارثة.. شيكولاته تدمر الجهاز العصبي للأطفال تباع بالأسواق



الشيكولاته الحجر الشيكولاته الحجر



حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الشيكولاته الحجر هذا النوع متداول لدى بائعي اللب والتسالي وبعض العطارين، يباع سائب بالكيلو وعند وضعه في اليد تختلط ألوانه ببعضها، وهو أشبه بقنبلة ضد الصحة:



☆ تباع سائبة دون عبوة مدون عليها المكونات.



☆ لا نعرف لها تواريخ صلاحية.

☆ لا نعرف كمية الدهون النباتية، والمهدرجة التي تحتويها وبذلك فهي ضارة للقلب والشرايين.

☆ تحتوي على ألوان صناعية ضارة بالكبد والكلى والجهاز العصبي خاصة للأطفال.

☆ معرضة للتلوث لعدم تغليفها.

☆ تعتبر مجهولة المصدر ويجب أن نمنع أولادنا عن استهلاكها.

☆ تتعرض لسوء الحفظ والتخزين وملامسة الحشرات وفضلات القوارض.

