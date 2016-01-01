الثوم والقرفة.. 6 أطعمة تقاوم الجوع فى الشتاء



أطعمة تقاوم الجوع فى الشتاء أطعمة تقاوم الجوع فى الشتاء



يصاب الكثير من الاشخاص بحالة من الجوع الشديد بدون سبب خاصةً فى فصل الشتاء، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض الاطعمه التى تساعد على تقليل الشعور بالجوع.



1- البقوليات:



تعتبر البقوليات من أفضل مصادر الألياف الطبيعية الموجودة في الأطعمة، فهي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، عند مستوياتها الطبيعية، وتحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يقلل من نسبة الجفاف، ويقي من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

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2-الثوم والبصل:يحتوي الثوم والبصل على مواد كيماوية نباتية، تفتت الترسبات الدهنية في الجسم، ليس هذا فحسب، بل يمكنهما خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ومنح حماية ضد أمراض القلب. فمع تناول القليل من الثوم والبصل، يمكنك حرق الدهون والوقاية من الأمراض.3- الفلفل الأحمر:يمكن لهذا المسحوق أحمر اللون، أن يقلل من خطر الإنسولين الزائد في الجسم، عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي، وخفض مستوى السكر في الدم، لأن الإنسولين الزائد يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.4-الكركم:الكركم هو أحد التوابل الشعبية، التي تستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي، وهو واحد من المصادر الغنية بـ"بيتا كاروتين" الذي ينتمي لعائلة المغذيات النباتية، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الكبد من الأمراض. ويساعد الكركم أيضًا على خفض معدل تخزين الدهون في الجسم بشكل عام، ويقلل من دهون الكبد بصفة خاصة.5- القرفة:أظهرت البحوث التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية أن إضافة ربع ملعقة من القرفة على الطعام تساعد على حرق الدهون، أفضل بعشرين مرة، من الطعام الخالي من القرفة، كما تساعد القرفة في خفض نسب السكر الزائد في الدم، الذي يؤدي إلى تخزين الدهون.6- بذور الكتان:بذور الكتان، وزيتها، من أكثر الأطعمة التي تقضي على السموم القابلة للذوبان، التي تستقر في الأنسجة الدهنية للجسم.