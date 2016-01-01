تعرفي على 4 طرق سحرية لإزالة البقع من الملابس الملونة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › تعرفي على 4 طرق سحرية لإزالة البقع من الملابس الملونة

صورة الخبر: لإزالة البقع من الملابس الملونة
لإزالة البقع من الملابس الملونة


قد نتعرض لبعض البقع العنيدة صعبة الإزالة من الملابس، وما يزيد الأمر صعوبة هو ان تكون الملابس ملونة مما يجعلنا نخشى استخدام اي من المنظفات القوية مثل الكلور التي تعمل على تغير لون الملابس، لحسن الحظ أشار موقع " bright side " انه يمكن إزالة البقع عن الملابس الملونة باستخدام المواد الطبيعية الآتية:

- صودا الخبز:-

يُستخدم لإزالة البقع من مختلف أنواع الأقمشة، فهو آمن على جميع أنواع الملابس، ومن ضمنها ملابس الأطفال الصغار، وهو غير مكلف، ويُعزّز من أداء مساحيق التنظيف، ويساعد على تنعيم الأقمشة، وتقليل الرغوة.

- الخل :-
يُمكن الاستعانة بالخل لإزالة البقع عن الملابس الملونة، لأن الخل يمتلك خصائص تساعد في التنظيف والحفاظ على صبغة الملابس لتبقى ألوانها زاهية

أقرأ ايضاً :-

- نشا الذرة:-
يساعد على امتصاص البقع الزيتية والدهون من الملابس الملونة دون حدوث بهتان او تغير في الألوان.

- ملح الطعام:-
يُستخدم لإزالة بقع الصدأ، والبقع السائلة قبل استقرارها على الملابس.

المصدر: موقع " bright side "

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرفي على 4 طرق سحرية لإزالة البقع من الملابس الملونة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26291

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager