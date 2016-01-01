تعرفي على 4 طرق سحرية لإزالة البقع من الملابس الملونة



لإزالة البقع من الملابس الملونة لإزالة البقع من الملابس الملونة



قد نتعرض لبعض البقع العنيدة صعبة الإزالة من الملابس، وما يزيد الأمر صعوبة هو ان تكون الملابس ملونة مما يجعلنا نخشى استخدام اي من المنظفات القوية مثل الكلور التي تعمل على تغير لون الملابس، لحسن الحظ أشار موقع " bright side " انه يمكن إزالة البقع عن الملابس الملونة باستخدام المواد الطبيعية الآتية:



- صودا الخبز:-



يُستخدم لإزالة البقع من مختلف أنواع الأقمشة، فهو آمن على جميع أنواع الملابس، ومن ضمنها ملابس الأطفال الصغار، وهو غير مكلف، ويُعزّز من أداء مساحيق التنظيف، ويساعد على تنعيم الأقمشة، وتقليل الرغوة.

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- الخل :-يُمكن الاستعانة بالخل لإزالة البقع عن الملابس الملونة، لأن الخل يمتلك خصائص تساعد في التنظيف والحفاظ على صبغة الملابس لتبقى ألوانها زاهيةأقرأ ايضاً :-- نشا الذرة:-يساعد على امتصاص البقع الزيتية والدهون من الملابس الملونة دون حدوث بهتان او تغير في الألوان.- ملح الطعام:-يُستخدم لإزالة بقع الصدأ، والبقع السائلة قبل استقرارها على الملابس.