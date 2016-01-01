بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

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صورة الخبر: بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور
بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.

ds egypt

ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة

صورة الخبر: بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

صورة الخبر: بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

صورة الخبر: بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

صورة الخبر: بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

المصدر: صدى البلد

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