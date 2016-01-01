فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية

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صورة الخبر: فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية
فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية

تستعد شركة فورد لإعادة إحياء موديل برونكو لمنافسة جيب رانجلر، والآن ننتظر تدشين الموديل الجديد في الربيع القادم، ولكن مع ظهور سيارة فورد برونكو R الاختبارية للسباقات، يمكننا أخذ فكرة جيدة عن الشكل المحتمل للموديل الإنتاجي.

وفقاً للتصميم التخيلي المعتمد على الطراز الاختباري والنماذج الاختبارية التي رأيناها، فإننا نلاحظ وجود ملامح تصميم مشتركة مع الموديل الأصلي في الستينات، مثل الشكل الصندوقي والمصابيح الأمامية الدائرية وحروف برونكو الجريئة على المقدمة.

في حين أن شبكة التهوية ستكون مشتركة مع برونكو R للسباقات مع إضافة محور أمامي حيوي وإطارات سميكة لإبراز قدرات برونكو للقيادة على التضاريس الوعرة، والشكل النهائي لا بأس به أبدا.

ولتناسب المنافسة مع جيب رانجلر، فيُتوقع أن تأتي برونكو بسقف وأبواب قابلة للإزالة طبقا لبراءة اختراع أخيرة من فورد، مع توفر تهيئة المقعدين والأربعة مقاعد للمقصورة مع مشاركة محركات ايكوبوست 2.3 لتر مع رانجلر بيك اب ونفس الجير الاوتوماتيكي 10 سرعات في الغالب.

يذكر أن التسريبات الأخيرة أشارت أن برونكو الجديدة ستعتمد على جسد من الألومنيوم للمرة الأولى في تاريخ الموديل لتخفيف الوزن ومنع الصدأ، ومن المتوقع تدشين السيارة إما في معرض نيويورك 2020 في أبريل أو معروض ديترويت في يونيو.

صورة الخبر: فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية

صورة الخبر: فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية

صورة الخبر: فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية

المصدر: المربع نت

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