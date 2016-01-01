تستعد شركة فورد لإعادة إحياء موديل برونكو لمنافسة جيب رانجلر، والآن ننتظر تدشين الموديل الجديد في الربيع القادم، ولكن مع ظهور سيارة فورد برونكو R الاختبارية للسباقات، يمكننا أخذ فكرة جيدة عن الشكل المحتمل للموديل الإنتاجي.
وفقاً للتصميم التخيلي المعتمد على الطراز الاختباري والنماذج الاختبارية التي رأيناها، فإننا نلاحظ وجود ملامح تصميم مشتركة مع الموديل الأصلي في الستينات، مثل الشكل الصندوقي والمصابيح الأمامية الدائرية وحروف برونكو الجريئة على المقدمة.
في حين أن شبكة التهوية ستكون مشتركة مع برونكو R للسباقات مع إضافة محور أمامي حيوي وإطارات سميكة لإبراز قدرات برونكو للقيادة على التضاريس الوعرة، والشكل النهائي لا بأس به أبدا.
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التعليقات على فورد برونكو 2021 تظهر بوضوح في صور توقعية
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