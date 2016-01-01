

تنطلق نحو المستقبل.. تويوتا تخُطط لبناء مدينة كاملة للسيارات ذاتية القيادة تنطلق نحو المستقبل.. تويوتا تخُطط لبناء مدينة كاملة للسيارات ذاتية القيادة

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب بناء مدينة كاملة تضم 2000 نسمة ولا يسُتخدم فيها إلا السيارات ذاتية القيادة، كساحة مثالية لاختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات والسيارات المتصلة بالإنترنت وغيرها من التقنيات الحديثة في هذا المجال.



وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن المدينة الجديدة التي ستسمى "المدينة المنسوجة" ستقام على أرض مصنع مهجور بالقرب من جبل فوجي في اليابان.



ووفقا للخطة التي كشفت تويوتا عنها في معرض لاس فيجاس الدولي للأجهزة الإلكترونية، ستقام المدينة الجديدة على مساحة 175 فدانا ، وتضم 2000 شخص يعيشون ويعملون فيها.

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في الوقت نفسه فإن الطبيعة الخالية للمدينة المنسوجة، ستتيح لشركة تويوتا تقسيم شوارعها مروريا إلى ثلاث فئات، وهي شوارع للسيارات ذاتية القيادة وحارات للمشاة وللمركبات منخفضة السرعة، ومتنزهات للأفراد. وستتداخل المكونات الثلاثة معا لتكوين شبكة طرق وشوارع بالمدينة.ولن يسمح بسير سيارات يقودها سائقون أو سيارات تصدر عوادم غازية بالسير في طرقاتها. كما ستدعو تويوتا شركاء وعلماء لاختبار تقنياتهم الجديدة إلى جانب مشروعات الشركة اليابانية.وسيتولى المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنجلس الذي صمم مشروعات مثل مركز التجارة العالمي الجديد في نيويورك ومقر شركة ألعاب الأطفال الدنماركية ليجو ومقري جوجل في مدينة ماونتن فيو الأمريكية ولندن، تصميم مباني المدينة اليابانية الجديدة.في الوقت نفسه فإن البناء سيتم باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل الخشب، وألواح الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية لتوفير الطاقة لسكان المدينة.وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن كل المباني والمركبات في المدينة ستكون متصلة بالإنترنت وكذلك سكان المدينة أنفسهم. كما ستحتوي المباني على وحدات استشعار تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمتابعة الحالة الصحية للسكان مع استخدام الإنسان الآلي لأداء الواجبات المنزلية اليومية.وستقوم سيارات الشحن ذاتية القيادة، والتي أطلقت عليها تويوتا اسم "إي باليتس" بأعمال النقل والتوصيل. كما سيتم استخدامها كمتاجر تجزئة محمولة لتقديم الخدمة للتجمعات في الميدان العام.