

جيلي الصينية تريد شراء حصة في استون مارتن! جيلي الصينية تريد شراء حصة في استون مارتن!

تُجري أستون مارتن حالياً محادثات مع المستثمرين المحتملين في أعقاب مشكلة انخفاض أرباحها بشكل مقلق، ويبدو أن أحد هؤلاء المستثمرين هي شركة جيلي الصينية، فوفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن جيلي مهتمة بالحصول على حصة في شركة صناعة السيارات البريطانية، وهي على اتصال بالفعل مع إدارة أستون مارتن.



جدير بالذكر أن أستون مارتن أعلنت مؤخراً أن أرباحها لعام 2019 من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف الأرباح التي تحققت في العام السابق، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف المبيعات في السوق الأوروبي، لكن شركة صناعة السيارات البريطانية تتوقع أن DBX SUV الجديدة ستساعد على إعادة توجيهها إلى المسار الصحيح، حيث قالت إنها حصلت بالفعل على 1,800 طلب شراء، وهو رقم أفضل بكثير من طُرزها السابقة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأستون مارتن، آندي بالمر، في مقابلة سابقة، إنه واثق من أن DBX لن تجلب عملاء جدد فقط للعلامة التجارية، بل ستصبح السيارة الأكثر مبيعاً للشركة، حيث توقع أن الشركة ستبيع ما بين 4,000 و5,000 سيارة DBX سنوياً.

يذكر أن أستون مارتن شهدت العام الماضي انخفاض كبير في أسعار أسهمها، حيث أصبح سعر السهم 4.5 جنيه استرليني (22 ريال) وتبلغ قيمة الشركة التسويقية ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه استرليني (4.9 مليار ريال)، في حين أنه في نهاية 2018 كان سعر السهم 19 جنيه استرليني (94 ريال) وقيمة الشركة 4.3 مليار جنيه استرليني (21 مليار ريال).



















