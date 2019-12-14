

165 مليون جنيه إجمالي ضرائب جمارك الأدبية خلال ديسمبر 2019 165 مليون جنيه إجمالي ضرائب جمارك الأدبية خلال ديسمبر 2019

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبدالله خلال شهر ديسمبر عن 410 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف- قطع غيار ثلاجات- مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 6 مليون 332 ألف 162 جنيه، بينما بلغت الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 137 مليون و200 ألف 624 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليونا و369 ألفا و27 جنيها.



كما تم تصدير 59 شهادة جمركية صادر مشمولهم عبارة عن سيلاج ذرة- دريس- برسيم- يوريا بقيمة رسم صادر قدرة مليون و570 ألف جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى 164 مليون و901 الف و813 جنيها.