

كيف تتحدث الأسماك مع بعضها وتتواصل تحت الماء؟ كيف تتحدث الأسماك مع بعضها وتتواصل تحت الماء؟

من السهل للغاية على البشر التواصل مع بعضهم البعض، ولكن هل ينطبق نفس الشيء على الكائنات الأخرى، مثل الأسماك؟ هل من السهل عليهم التواصل مع بعضهم البعض؟ ربما الأهم من ذلك، هل يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض



مثلنا تمامًا، يمكن أن تتواصل الأسماك مع بعضها البعض، وهي تفعل ذلك باستخدام عدة أساليب، الصوت والرائحة والتلوين والحركة والإضاءة الحيوية والنبضات الكهربائية، بحسب موقع "science abc".



الصوت

تستخدم الأسماك عادة 3 أنواع من الأصوات للتواصل مع بعضها البعض، purr، crock، pop، ومعظم هذه الأصوات غير مسموعة للبشر وتستخدم أثناء التفريخ والتكاثر والقتال، ويستخدم الصوت أيضًا للتنقل من مكان إلى آخر ولتحديد وجود الحيوانات المفترسة والفرائس.

قد يعجبك أيضا...

من ناحية أخرى، تستخدم الأسماك الصوت من أجل حماية أراضيهم من الحيوانات المفترسة، وكلما شعرت هذه الأسماك بمتطفل، فإنها تنتج الأصوات تلقائيًا.كيف يتم ينتج السمك هذه الأصوت؟في العديد من الأسماك، تنتج مثانة السباحة الصوت، إذ هناك عضلة صوتية مرفقة بها، تتقلص وتسترخي بالتتابع، وهذا يجعل مثانة السباحة تهتز، وهذا بدوره ينتج الصوت، وبالمثل، يتم إنتاج الصوت أيضًا عندما تصطدم أجزاء صلبة من الجسم، مثل الأسنان والعظام.الرائحةلا يزال هناك الكثير لا نعرفه عن كيفية تواصل الأسماك من خلال الرائحة، ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن بعض الأنواع تستخدم البول كوسيلة لإرسال إشارات كيميائية إلى منافسيها خلال المعارك، إذ تتبول هذه الأسماك لإرسال رسالة معينة إلى أعدائهم.من المعروف أن بعض الإناث تفرز "الفيرومونات" التي تعمل كجزيئات للإشارة الجنسية والاجتماعية، ويستخدم الذكور حاسة الشم للسباحة تجاه الإناث التي تفرز مثل هذه الفيرومونات.اللونهذا هو بالتأكيد أكثر أشكال الاتصال تطوراً في الأسماك، العديد من الأسماك قادرة على تفتيح لون بشرتها أو تغميقها، بينما يمكن للبعض أن يتوهج أو حتى يغير لونه لتقليد الأسماك الأخرى، كما تستخدم الأنواع التي لا تجيد السابحة الألوان لتحذير الأسماك الأخرى بالابتعاد، وأيضا تعتمد بعض الأسماك على اللون كعلامة تحذير للحيوانات المفترسة.الحركةلا يمكن لجميع الأسماك إنتاج صوت للتواصل، لذلك في ظل هذه الظروف، يتم استخدام لغة الجسد أو الحركة بدلاً من ذلك، على سبيل المثال، يمكن للأسماك أن تخلق صوتًا من خلال هز مثانات السباحة.الضوء الحيويبعض الأسماك التي تعيش في المياه العميقة تولد الضوء من أعضائها من خلال تفاعل كيميائي، نظرًا لأنه يصعب رؤيتها في الأجزاء العميقة من محيطات العالم، وهذا يساعد في تعرف الأسماك على بعضها والتواصل مع الكائنات الأخرى التي يصعب رؤيتها بالمثل.تستخدم العديد من الأسماك أعضاء تُعرف باسم photophores لإصدار ضوء يظهر كبقع مضيئة على أجسامهم، يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد الأفراد المختلفين والتواصل بين الأنواع.النبضات الكهربائيةبعض الأسماك لديها أعضاء كهربائية تمكنها من نقل النبضات الكهربائية، وعادة ما يتم استخدام هذه الوسيلة ضد الكائنات المفترسة، محذرة إياها من الابتعاد.تخلق هذه الأعضاء شحنات كهربائية قوية وضعيفة يمكن استخدامها للصيد والملاحة والدفاع والتواصل، وأيضا يمكن من خلالها جمع المعلومات عن الأفراد الآخرين في مكان قريب.