

روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة

توُج الرياضي السويسري الشهير، روجر فيدرر، أول لاعب تنس يملك ثروة تتخطى المليار دولار لهذا العام، والرابع على مدار تاريخ الألعاب الرياضية الاحترافية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ينضم بذلك "روجر" المصنف الثالث عالميًا إلى قائمة من اللاعبين العالميين الذين تخطت ثروتهم 900 مليون، وعلى رأسهم لاعب الجولف تايجر وودز ولاعب السلة مايكل جوردان والملاكم فويد مايويذر كأغنى رياضيين في كل العصور.



وبنى أسطورة التنس ثروته من مجموعة من الجوائز والمكافآت التي حصدها خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالانتصارات بالإضافة لعائدات الحملات الإعلانية التي ظهر وجهًا لها.

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ووفقًا لموقع Tennis.com، حصل "روجر" على 689 مليون جنيه إسترليني، مع ضمان 153 مليون جنيه إسترليني إضافي من عقود الرعاية المتفق عليها في الأشهر والسنوات المقبلة.تشير أرقام اتحاد لاعبي التنس المحترفين إلى أن فيدرر حصل على 98 مليون جنيه استرليني من أموال الجائزة من بطولات الفردي والزوجي للتنس، بالإضافة إلى الأموال التي حصدها جراء مشاركته في عدد من المسابقات الكبرى.وأضاف الموقع أن "روجر" يشارك كذلك في بطولة أمريكا الجنوبية للمعارض خلال موسمها الذي يجني خلاله 7.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بجانب إن نجاحه التجاري بعيدًا عن الملاعب كان أحد الأسباب الأساسية ليصبح أول ملياردير في اللعبة.