توُج الرياضي السويسري الشهير، روجر فيدرر، أول لاعب تنس يملك ثروة تتخطى المليار دولار لهذا العام، والرابع على مدار تاريخ الألعاب الرياضية الاحترافية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ينضم بذلك "روجر" المصنف الثالث عالميًا إلى قائمة من اللاعبين العالميين الذين تخطت ثروتهم 900 مليون، وعلى رأسهم لاعب الجولف تايجر وودز ولاعب السلة مايكل جوردان والملاكم فويد مايويذر كأغنى رياضيين في كل العصور.
وبنى أسطورة التنس ثروته من مجموعة من الجوائز والمكافآت التي حصدها خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالانتصارات بالإضافة لعائدات الحملات الإعلانية التي ظهر وجهًا لها.
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التعليقات على روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة
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