روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة

آخر الأخباراخبار منوعة › روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة

صورة الخبر: روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة
روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة

توُج الرياضي السويسري الشهير، روجر فيدرر، أول لاعب تنس يملك ثروة تتخطى المليار دولار لهذا العام، والرابع على مدار تاريخ الألعاب الرياضية الاحترافية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ينضم بذلك "روجر" المصنف الثالث عالميًا إلى قائمة من اللاعبين العالميين الذين تخطت ثروتهم 900 مليون، وعلى رأسهم لاعب الجولف تايجر وودز ولاعب السلة مايكل جوردان والملاكم فويد مايويذر كأغنى رياضيين في كل العصور.

وبنى أسطورة التنس ثروته من مجموعة من الجوائز والمكافآت التي حصدها خلال مسيرته الرياضية الحافلة بالانتصارات بالإضافة لعائدات الحملات الإعلانية التي ظهر وجهًا لها.

ووفقًا لموقع Tennis.com، حصل "روجر" على 689 مليون جنيه إسترليني، مع ضمان 153 مليون جنيه إسترليني إضافي من عقود الرعاية المتفق عليها في الأشهر والسنوات المقبلة.

تشير أرقام اتحاد لاعبي التنس المحترفين إلى أن فيدرر حصل على 98 مليون جنيه استرليني من أموال الجائزة من بطولات الفردي والزوجي للتنس، بالإضافة إلى الأموال التي حصدها جراء مشاركته في عدد من المسابقات الكبرى.

وأضاف الموقع أن "روجر" يشارك كذلك في بطولة أمريكا الجنوبية للمعارض خلال موسمها الذي يجني خلاله 7.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بجانب إن نجاحه التجاري بعيدًا عن الملاعب كان أحد الأسباب الأساسية ليصبح أول ملياردير في اللعبة.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روجر فيدرر .. أول لاعب تنس يصبح ملياردير في تاريخ اللعبة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72140

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager