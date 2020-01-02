العادات الصحية السليمة تزيد عمر النساء والرجال

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العادات الصحية السليمة تزيد عمر النساء والرجال

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن اتباع العادات الصحية السليمة في الحياة يمكن أن يطيل عمر النساء بواقع عشر سنوات، والرجال بواقع سبع سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتعين على المرء ممارسة النشاط الرياضي بانتظام، بجانب الحفاظ على نظام غذائي يتيح له التمتع بوزن مناسب وتجنب التدخين.

وتم وضع الدراسة بعد متابعة 111 ألف شخص من الجنسين على مدى عشرين عاما.

وقال الدكتور فرانك هو، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد بمدينة بوسطن، وكبير الفريق البحثي، إن الدراسة تبعث برسالة إيجابية للرأى العام.

وأضاف: "من يتبع هذه النصائح لا يتمتع فقط بمزيد من السنوات في عمره، لكنه يتمتع أيضا بسنوات من الحالة الصحية الجيدة مما يتيح له تحسين فرصه في أسلوب الحياة".

المصدر: الوطن

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