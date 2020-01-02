كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن اتباع العادات الصحية السليمة في الحياة يمكن أن يطيل عمر النساء بواقع عشر سنوات، والرجال بواقع سبع سنوات.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتعين على المرء ممارسة النشاط الرياضي بانتظام، بجانب الحفاظ على نظام غذائي يتيح له التمتع بوزن مناسب وتجنب التدخين.
وتم وضع الدراسة بعد متابعة 111 ألف شخص من الجنسين على مدى عشرين عاما.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العادات الصحية السليمة تزيد عمر النساء والرجال
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق