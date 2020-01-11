

عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 على تراجع أمس الجمعة، بقيمة 16 جنيه ، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام.



سعر عيار 21 اليوم السبت

سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها



سعر عيار 18 اليوم السبت

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