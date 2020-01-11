عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020

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صورة الخبر: عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020
عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 على تراجع أمس الجمعة، بقيمة 16 جنيه ، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام.

سعر عيار 21 اليوم السبت
سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها

سعر عيار 18 اليوم السبت

عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام

سعر عيار 24 اليوم السبت 11-1-2020

عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام

الأسعار العالمية للأوقية اليوم السبت
سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيهات

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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