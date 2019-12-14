

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق السبت 11 يناير أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق السبت 11 يناير

شهدت أسعار الأسمنت المحلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2020، وترصد «بوابة أخبار اليوم»، أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصري.



الأسمنت المسلح



تراجع سعر الأسمنت المسلح ليبلغ 793 جنيهًا للطن، ومتوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 778 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 793 جنيها للطن، وأسمنت مصر نبي سويف 800 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 770 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيها، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 733 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 815 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 828 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وحبس السويس 580 جنيهًا للطن.