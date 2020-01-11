الدولار يسجل 15.93 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11-1-2020
سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، استقرارا اليوم السبت 11-1-2020، على تراجع أمس الجمعة أمس بواقع 7 قروش، بحسب آخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-1-2020
أسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.93 للشراء و16.03 جنيها للبيع
أسعار اليورو اليوم السبت 11-1-2020
سجل اليورو الأوروبى حوالى 17.70 جنيها للشراء و17.82 جنيها للبيع
أسعار الجنيه الإسترلينى
سجل الجنيه الإسترلينى حوالى 20.78 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع
أسعار الفرنك السويسرى
والفرنك السويسرى سجل حوالى 16.37 جنيها للشراء و16.47 جنيها للبيع
أسعار الين الياباني
سجل 100 ين يابانى حوالى 14,56 جنيه للشراء و14,66 جنيه للبيع
أسعار العملات العربية اليوم السبت 11 يناير 2020
أسعار الريال السعودى
سجل الريال السعودى حوالى 4.24 جنيه للشراء و4,27 جنيه للبيع
أسعار الدينار الكويتى
سجل الدينار الكويتى حوالى 52,51 جنيها للشراء و55,85 جنيها للبيع
أسعار الدرهم الإماراتى
سجل الدرهم الإماراتى حوالى 4,33 جنيهات للشراء و4,36 جنيهات للبيع .
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