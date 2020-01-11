

الدولار يسجل 15.93 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11-1-2020 الدولار يسجل 15.93 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11-1-2020

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، استقرارا اليوم السبت 11-1-2020، على تراجع أمس الجمعة أمس بواقع 7 قروش، بحسب آخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-1-2020



أسعار الدولار اليوم

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