رئيس القابضة: نفذنا استراتيجية متكاملة للتحول بدأت تؤتى ثمارها



مصر للتأمين تحافظ على قوة تصنيفها الائتمانى مصر للتأمين تحافظ على قوة تصنيفها الائتمانى

تمكنت شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين من الحفاظ على تصنيف «بى بلس بلس» والصادر من مؤسسة التقييم والتصينف العالمى «ايه ام بيست».



ويعكس التصنيف الائتمانى الذى أصدرته المؤسسة العالمية، متانة المركز المالى لكل من شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة «حيث تصنفه A M Best على أنه قوى جداً»، وأن لكلتا الشركتين قدرة كبيرة على مقابلة الالتزامات التأمينية الحالية وسداد كافة التزاماتهما المالية فى مواعيد استحقاقها.



وتشير النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لكلتا الشركتين على أنه من غير المحتمل انخفاض تصنيف الشركتين فى الأجل المتوسط استناداً إلى توقع مؤسسة التصنيف باستمرار الشركتين فى تدعيم ملاءتهما المالية وتطوير تطبيقهما لقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وكفاءة الإدارة وتحقيق نتائج مالية وفنية جيدة، بالإضافة لمتانة المركز المالى للشركة القابضة للتأمين وللأهمية الاستراتيجية التى تمثلها لكلتا الشركتين للمجموعة.

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وحققت شركة مصر للتأمين ربحا صافياً عن عام ‪2018-2019 بلغ 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، وإجمالى أقساط بلغ 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 5% مقارنة بالعام السابق. أما «مصر لتأمينات الحياة» فقد حققت ربحا صافياً عام ‪2018-2019 بلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو 12% وإجمالى أقساط 4.4 مليارجنيه بمعدل نمو 10% مقارنة بالعام السابق.وكانت شركات المجموعة قد أطلقت مشروعات التطوير المؤسسى فى الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين فى كل مراحله، بحيث تبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقًا لمتغيرات الأسواق والمنافسة ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمى وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين الخدمات وتقديم منتجات تأمينية جديدة لتعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية.. وقد بدأ هذا التطوير يؤتى ثماره على صعيد النتائج كمًا وكيفًا.وأكد باسل الحينى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين انتهاج المجموعة أسلوبًا جديدًا لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة لتعظيم العوائد المحققة، وذلك بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين فى هذا المجال - فى إدارة تلك المحفظة - مع الاستعانة أيضًا بكبرى شركات الإدارة فى السوق المصرى.وقال: إن هناك متغيرات أدخلتها الشركة القابضة للتأمين بالتعاون مع الشركات التابعة قد بدأت تؤتى ثمارها، وذلك بفضل تنفيذ استراتيجية متكاملة وشاملة للنمو تعتمد على مجموعة ركائز للتحول إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة.وأشار الى ان اهم هذه الركائز الاهتمام بالقوى البشرية التى تمتلكها شركات المجموعة، والتى تعد ثروة يجب استغلالها بالصورة المثلى، فهى بمثابة كنز لدى الشركات تعمل على الاهتمام به وتدعيمه، وضخ دماء جديدة من الشباب والكوادر المتميزة بالسوق وتوفير فرص تدريبية لهم تتيح تكوين صف ثان من القيادات واكتسابهم خبرات من القيادات الحالية بما يسهم فى تطوير الاداء داخل شركات المجموعة.- كما أشار الى تحقيق طفرة فى اداء شركات المجموعة من خلال التطوير المؤسسى والتكنولوجى لهذه الشركات، بجانب تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وأفضل ممارسات الأعمال، إضافة الى تطوير الفروع القائمة لشركتى التأمين فى كافة المحافظات، ودراسة جدوى تدشين فروع جديدة،وقال «الحينى» إنه من المستهدف افتتاح فروع جديدة لشركة مصر لتأمينات الحياة وجعلها ذات واجهة واحدة وتصميم واحد، وأنه سوف يتم تدشين فروع جديدة لشركة مصر للتأمين ضمن محور التطوير المؤسسى مع ضرورة التوسع الجغرافى للشركة ووضعها ضمن خطتها واستراتيجيتها المستقبلية.كما أشار إلى تطور مستوى الفروع الخارجية للشركة المتواجدة فى «قطر - الكويت – دبى» حيث حققت نتائج جيدة.وأكد أن الشركة تسعى للتوسع وللتواجد بفعالية بالسوق الأفريقى من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين الوارد من هذه الأسواق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه من خلال دراسة إتاحة برامج التأمين المختلفة التى تمثل ظهيراً استراتيجياً لتغطية المخاطر التى تواجههم.