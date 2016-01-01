قبل افتتاحه .. تعرف على مركز طب عين شمس الجديد

تشهد جامعة عين شمس افتتاح مركز ابحاث الطب MASRI السبت بحضور ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، د اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د. اشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، ا. د ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، ا. د هشام الغزالي مدير المركز الابحاث، ا. د منال حمدى السيد مدير وحدة الابحاث الاكلينيكية.
يأتي ذلك إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و١٢ خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.
ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، 7 معلومات عن مركز ابحاث طب عين شمس
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