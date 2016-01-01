قبل افتتاحه .. تعرف على مركز طب عين شمس الجديد



مركز طب عين شمس الجديد مركز طب عين شمس الجديد



تشهد جامعة عين شمس افتتاح مركز ابحاث الطب MASRI السبت بحضور ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، د اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د. اشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، ا. د ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، ا. د هشام الغزالي مدير المركز الابحاث، ا. د منال حمدى السيد مدير وحدة الابحاث الاكلينيكية.



يأتي ذلك إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و١٢ خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، 7 معلومات عن مركز ابحاث طب عين شمس

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يسعى المركز الي ان يكون مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرهايحتوي علي ٦ اقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، ابحاث الجينوم، ابحاث الخلايا الجذعيةيضم مركزا معتمدا للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وابحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.يحتوي ولأول مرة علي بنكا حيويا للسرطان والذي يعد الاكبر في المنطفة العربية.يحتوي علي انسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريضيطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الچينية لمرضي السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.يرتبط المركز ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد.