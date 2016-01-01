للالتحاق بالمنتدى العالمي للتعليم العالي.. سجل عبر هذا الرابط

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي


أعلنت وزارة التعليم العالي عن إقامة المنتدي العالمي للبحث العلمي (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحتع الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:

http://bit.ly/2tn1wEE

وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.

وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وكان على رأس أولوياته بحث تأهيل الخريجين لسوق العمل الجديدة، حيث يمثل فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، ويناقش دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، كما وناقش تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتناول التحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا وتدويل التعليم، وخلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المصدر: elbalad

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