تداول صور امتحان عربي 2 ثانوي الإلكتروني عبر فيس بوك.. وعمليات التعليم: جار تتبعها للتحقق من صحتها

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صورة الخبر: امتحان عربي 2 ثانوي الإلكتروني
امتحان عربي 2 ثانوي الإلكتروني


بدأت منذ قليل عملية تداول لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب 2 ثانوي الآن بشكل إلكتروني على التابلت داخل لجان الامتحانات.

حيث نشرت هذه الصور عبر جروب تانية ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك غرفة عمليات مركزية بوزارة التربية والتعليم مهمتها متابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لحظة بلحظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه جار تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالـ امتحان الحقيقي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان الآن.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

المصدر: elbalad

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