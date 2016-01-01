حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.
وخلال حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين، وجه حازم إمام كابتن الفريق الشكر لمرتضى منصور، والجماهير والجهاز الفني، على الدعم والمساندة.
وقال إمام لمرتضى منصور ، كنت دائم الدعم لنا ، حتى في مسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي ، برغم سوء النتائج في البداية ، قولت لنا ستفوزوا بالبطولة ، وهذا ما حدث بالفعل.
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التعليقات على حازم إمام لـ رئيس الزمالك: دعمك الدائم للاعبين سببا في التتويج بالبطولات.. شاهد
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