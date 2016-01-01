موعد مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

صورة الخبر: بلاتينيوم والأهلي
بلاتينيوم والأهلي


يحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة:

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة عصرًا، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31503

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager