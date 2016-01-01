موعد مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة



بلاتينيوم والأهلي بلاتينيوم والأهلي



يحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة:



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة عصرًا، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

قد يعجبك أيضا...

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.