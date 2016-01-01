موعد مباراة بلاتينيوم والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة:
من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة عصرًا، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.
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