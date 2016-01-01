هنفطر إية النهاردة.. شكشوكة وفول بالبصل بمذاق لا يقاوم

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صورة الخبر: شكشوكة
شكشوكة


هنفطر إيه؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

ووفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة

فول بالبصل للشيف الشربينى

مقادير الفول بالبصل:
- علبة فول
- ملعقة كبيرة سمن
- ملح
- فلفل حار مقطع
- 1 ثمرة بصل مبشورة

خطوات التحضير:
- ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي البصل و الفلفل في السمن و قلبي حتى يذبل.
- ضعي الفول في المقلاة ثم تبليه بالملح و قلبي و اتركيه حتى يسخن.
- قدمي الفول مع الخبز المحمص

طريقة عمل الشكشوكة للشيف هالة فهمي:

*المقادير
7 بيضات

3 طماطم مكعبات

فلفل رومي 2

قرن فلفل حامي

بصلة مفرومة

*طريقة العمل

-شوحى البصل في قليل من السمن على النار حتى يدبل

-اضيفي الفلفل الرومي والحامي واستمري في التقليب

-ضعي الطماطم المكعبات والملح والفلفل ثم يخفق البيض ويضاف إلى الخضروات ويقلب جيدا حتى ينضج

المصدر: elbalad

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