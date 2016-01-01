طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعويضات بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة عن طريق الخطأ.
وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "أسفه الشديد" لتسبب بلاده في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.
وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه لسوء الحظ أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا، وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".
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التعليقات على بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة.. أول رد من الرئيس الأوكراني
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