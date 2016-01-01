الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

صورة الخبر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة


قالت إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الشبورة التي تشهدها البلاد طبيعية ومحتملة في هذا التوقيت من العام، نتيجة لاستقرار في درجات حرارة الجو، لافتة إلى أن انعدام الشبورة الأسبوع الماضي نتج عن نشاط الرياح والأتربة.

وأضافت إيمان شاكر عبر مكالمة هاتفية لـ "قناة مصر الأولى"، أن الشبورة المائية ستستمر خلال الأسبوع الحالي بأكمله، نتيجة استقرار الطقس وانعدام الرياح.

وأشارت إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من اليوم السبت سيكون هناك تحسن تدريجي في درجات الحرارة، وصولا لدرجات الحرارة الطبيعة مع هدوء في حركة الرياح.

ولفتت إيمان شاكر، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ناصحة بعدم الانخداع من سطوع الشمس في ساعات الظهيرة.

وحذرت إيمان شاكر، من التخفيف من الملابس الشتوية في ساعات النهار، موضحة استمرار الانخفاض في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1058838814476898

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96427

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager