الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو



ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة



قالت إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الشبورة التي تشهدها البلاد طبيعية ومحتملة في هذا التوقيت من العام، نتيجة لاستقرار في درجات حرارة الجو، لافتة إلى أن انعدام الشبورة الأسبوع الماضي نتج عن نشاط الرياح والأتربة.



وأضافت إيمان شاكر عبر مكالمة هاتفية لـ "قناة مصر الأولى"، أن الشبورة المائية ستستمر خلال الأسبوع الحالي بأكمله، نتيجة استقرار الطقس وانعدام الرياح.



وأشارت إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من اليوم السبت سيكون هناك تحسن تدريجي في درجات الحرارة، وصولا لدرجات الحرارة الطبيعة مع هدوء في حركة الرياح.

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ولفتت إيمان شاكر، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ناصحة بعدم الانخداع من سطوع الشمس في ساعات الظهيرة.وحذرت إيمان شاكر، من التخفيف من الملابس الشتوية في ساعات النهار، موضحة استمرار الانخفاض في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1058838814476898