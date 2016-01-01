5 أطعمة تجنب تناولها على الريق.. تعرف عليها



أطعمة تجنب تناولها على الريق أطعمة تجنب تناولها على الريق



اطعمة عديدة يحبها الاطفال والكبار، يتناولونها في الصباح الباكر لبدء يوم جديد، ولكن هناك بعض المحذورات التي يجب ان توضع في الاعتبار عند تقديم الوجبات الغذائية.



كشف موقع "stylesatlife"، عن ان هناك 5 اطعمة يجب الابتعاد عنها في وجبة الافطار، مع الحفاظ على تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم، مع شرب كوب من اللبن.



الاطعمة الضارة في وجبة الافطار هي:

قد يعجبك أيضا...

- الكورن فليكسويحتوي على عناصر غير صحية للجسم، ولاسيما للاطفال.- بان كيك بالعسليتجه الكثير إلى تناوله في الصباح لسرعة تحضيره.- الهوت دوجيعتبر من ابرز الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها في الصباح.- المعجناتيحافظ الكثير من الاشخاص على تناولها ولا سيما الطلاب والعاملون.- الكيكتعتبر من الحلوى غير المفيدة عند تناولها على الريق.