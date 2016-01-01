اطعمة عديدة يحبها الاطفال والكبار، يتناولونها في الصباح الباكر لبدء يوم جديد، ولكن هناك بعض المحذورات التي يجب ان توضع في الاعتبار عند تقديم الوجبات الغذائية.
كشف موقع "stylesatlife"، عن ان هناك 5 اطعمة يجب الابتعاد عنها في وجبة الافطار، مع الحفاظ على تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم، مع شرب كوب من اللبن.
الاطعمة الضارة في وجبة الافطار هي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 أطعمة تجنب تناولها على الريق.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق