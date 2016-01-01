

سارع بشرائها.. أفضل 6 هواتف ذكية في 2020 .. صور سارع بشرائها.. أفضل 6 هواتف ذكية في 2020 .. صور

كشف موقع Tech Radar عن أفضل الهواتف الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020، والذى بدأ من يوم 7 يناير الجاري ويستمر حتى اليوم 10 من نفس الشهر، ويقام المعرض سنويًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية وهو معرض مخصص لاستعراض أبرز التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي طورتها الشركات الكبرى.



وقام موقع Tech Radar بتقييم لأفضل 6 هواتف في المعرض وإليك أفضل الهواتف.



1-OnePlus Concept One

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ويتمتع هاتف OnePlus Concept One بمميزات خاصة جدا منها أن الهاتف يحتوى على 3 كاميرات خلفية غير مرئية.وتعمل الكاميرات بزجاج متحول اللون والذى يتحول بشكل آلى بتغيير لونه ليخفى العدسات الثلاثة للكاميرات الخلفية الموجودة في الهاتف، وشجعت تقنية الكاميرات الخلفية في الهاتف شركة السيارات البريطانية العملاقة McLaren التعاون مع شركة وان بلس لاستخدام هذه التقنية فى سياراتها. وتعتبر هذه التفنية تقنية فريدة وهى الأولى من نوعها في أى هاتف.2- Samsung Galaxy S10 Liteوكانت شركة سامسونج قد أعلنت عن مفاجأة كبيرة منذ عدة أيام وهى إطلاق هاتف يتميز بإمكانات هائلة باسم Samsung Galaxy S10 Lite. ومن المفترض أن يتفوق هاتف Galaxy S10 Lite على هواتف Galaxy S10 و Note 10 مجتمعين.ويتميز الهاتف بمواصفات عديدة منها احتوائه على شاشة بحجم 6.7 بوصة بتقنية عرض Full HD ، ومعالج سناب دراجون 855، وذاكرة وصول عشوائى ب 8GB RAM.و ذاكرة ب 128GB ، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية الأولى 48 ميجابيكسل، والثانية ب 12 ميجا بيكسل، والثالثة 5 ميجا بيكسل وتحتوى على عدسات مكبرة.أما النسبة للبطارية بسعة 4.500 مللى أمبير وتعد أكبر حجم بطارية في هواتف سامسونج، كما يحتوى الهاتف على جودة غير متوقعة بتقنية مثبت الصورة البصرى.3- Samsung Galaxy Note 10 Liteويعد هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite هو أرخص هاتف حديث بإمكانيات هائلة قد أصدرته شركة سامسونج حتى الآن ، ومن المقرر أن يصدر هاتف Samsung Galaxy Note 11 في النصف الثانى من عام 2020 .4- Samsung Galaxy A71ويعتبر الهاتف من فئة A وهى فئة أرخص من فئة S ويعتبر واحدا من هواتف الفئة المتوسطة حيث يتميتع بامكانيات هائلة بشاشة 6.7 بوصة ، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية منها الكاميرا الأساسية ب 46 ميجا بيكسل ، بالإضافة إلى بطارية بمقدار 4.500 مللي أمبير .5- TCL 10 5Gوينتظر العديد شراء هاتف بتقنية5G من فئة الهواتف المتوسطة ويعتبر هاتفTCL 10 5G ويعتبر أرخص الهواتف الذكية التى تتمتع بتقنية 5G.6- TCL foldableويعتبر الهاتف بمثابة النسخة الثانية من هاتف TCL 10 5G ولكن بنسخة foldable أو قابلة للطى وهو هاتف بتقنية 5G بشكل قابل للطى، ويعتبر أيضا أنه أرخص الهواتف الموجودة بنسخة قابلة للطى أو foldable بالنسبة لإمكاناته الكبيرة.