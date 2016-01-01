أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.
والسلطان العماني الجديد، هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، عمل في الماضي، وزيرا للتراث والثقافة بسلطنة عمان. وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد.ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.
شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية، حيث شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية،منها:“ الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.
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التعليقات على من هو هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد .. سلطان عمان الجديد
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