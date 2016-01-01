قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي بالقرب من مطار العاصمة طهران، سقطت بسبب «خطأ بشري غير مقصود».
ونقلت التلفزيون الإيراني عن مسئول عسكري قوله: " الطائرة الأوكرانية قصفت بطريق الخطأ بعدما حلقت بالقرب من موقع عسكري".
ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، ولكن أيضًا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق.
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التعليقات على رسميًا.. إيران تعترف بقصف الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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