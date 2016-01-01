مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

طريقة عمل كفتة الأرز
يعشق الكثير من الأشخاص تناول كفتة الأرز فهى وجبة يشتهر بها أغلب المصريين ، ولكن تواجه ربة المنزل الكثير من المعاناة لأن أعدادها يحتاج الذهاب للجزار لفرمها بالشكل الصحيح ، لذلك تقدم الشيف هالة فهمى مفاجئة للسيدات وهى طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط .
*المقادير
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ربع كيلو لحمة مفرومة
٢ كوب دقيق أرز
كوب مياه
بصلة متوسطة
ربطة من كل من ورق فقط(شبت-بقدونس-كزبرة)
٢ ملعقة كبيرة بقسماط
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
نصف ملعقة صغيرة كربوناتو
ملح و فلفل
كزبرة و كمون
بهارات لحمة
زيت
طريقة التحضير
-لعمل خليط الارز باللحمة المفرومة :انقعي 2 كوب أرز في الماء وقومي بتصفيته
-ضعي الارز في صينية واتركيه لمدة ساعتين
-اطحنى الارز بالمطحنة الكهربائية للحصول على دقيق الارز
-اضيفي الارز المطحون مع دقيق البقسماط
-اسكبي الماء في الخلاط وضيفي الخضرة “شبت وبقدونس وكسبرة” واخلطيهم جيدا
-اضيفي التوابل ” الكمون والبهارات ونصف ملعقة كربونات صوديوم وفلفل اسود وكزبرة والملح” الى خليط الخضرة واضربيهم جيدا
-ضعي ربع كيلو لحم مفروم الى الخضرة واخلطيهم جيدا
-اضيفي الارز المطحون الى الخليط السابق ويعجن جيدا
– شكلي الكفتة كصوابع وادهني يدك بالزيت حتى لا تلتصق فى الأيد أثناء “التصبيع “،
-قومي بتحميرالكفتة فى زيت غزير على أن يكون ساخن ،إلى أن تصل الكفتة للون الذهبى الغامق
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