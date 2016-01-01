مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط



طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز



يعشق الكثير من الأشخاص تناول كفتة الأرز فهى وجبة يشتهر بها أغلب المصريين ، ولكن تواجه ربة المنزل الكثير من المعاناة لأن أعدادها يحتاج الذهاب للجزار لفرمها بالشكل الصحيح ، لذلك تقدم الشيف هالة فهمى مفاجئة للسيدات وهى طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط .



*المقادير



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