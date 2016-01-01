أعلن مركز التميز في الطاقة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid) وينفذه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان عن بدء قبول الدفعة الثانية من طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المتقدمين للدراسة في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة ولمدة ٤ سنوات.
وتهدف منحة مركز التميز في الطاقة إلى زيادة عدد الخريجين المؤهلين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة مع التأكيد على دعم مبدأ التكافؤ الفرص بين المستفيدين من المنحة، ويشجع مركز التميز في الطاقة بقوة علي مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والطلبة ممن لديهم ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة علي التقدم للمنحة شريطة ان يستوفوا معايير التأهل الأكاديمية والمهنية ويبرزوا أثناء عملية الاختيار.
وتشمل المعايير المؤهلة للمنحة الدراسية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو جرين كارد، ان يكون من طلاب المرحلة الجامعية الأولى (إعدادي) المؤهلين للتسجيل في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة عين شمس ونرحب بالمتقدمين المؤهلين من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية.
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التعليقات على بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم
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