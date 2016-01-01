بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم

صورة الخبر: كلية الهندسة جامعة عين شمس
كلية الهندسة جامعة عين شمس


أعلن مركز التميز في الطاقة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (usaid) وينفذه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعات عين شمس، والمنصورة وأسوان عن بدء قبول الدفعة الثانية من طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية المتقدمين للدراسة في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة ولمدة ٤ سنوات.

وتهدف منحة مركز التميز في الطاقة إلى زيادة عدد الخريجين المؤهلين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة مع التأكيد على دعم مبدأ التكافؤ الفرص بين المستفيدين من المنحة، ويشجع مركز التميز في الطاقة بقوة علي مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والطلبة ممن لديهم ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة علي التقدم للمنحة شريطة ان يستوفوا معايير التأهل الأكاديمية والمهنية ويبرزوا أثناء عملية الاختيار.

وتشمل المعايير المؤهلة للمنحة الدراسية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو جرين كارد، ان يكون من طلاب المرحلة الجامعية الأولى (إعدادي) المؤهلين للتسجيل في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة عين شمس ونرحب بالمتقدمين المؤهلين من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية.

مع الاخذ في الاعتبار ان الأولوية ستكون للمتقدمين من خلال مراكز التميز في الطاقة بالجامعات الشريكة (جامعتي اسوان، المنصورة)، يشترط في المتقدمين ان يكونوا من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية، كما يشترط الحصول علي تقدير تراكمي لا يقل عن ٣،٠ في السنة الأولى (اعدادي) بكلية الهندسة ٢٠٢٠/٢٠١٩، بالإضافة إلى تقديم كافة الأوراق والمستندات الداعمة للحالة الاجتماعية والاقتصادية مع الطلب المقدم عبر الإنترنت؛ خلاف ذلك سيتم اعتبار الطلب ناقص وغير مؤهل.

يرجي التقديم عن طريق رابط التطبيق التالي:
http://bit.ly/ScholarshipAnnouncement

مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد للتقديم ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدء قبول طلاب كلية الهندسة بمنحة مركز التميز في الطاقة.. اعرف طريقة التقديم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47166

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager