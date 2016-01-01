شاهد.. لماذا جاء العسر بعد اليسر في القرآن.. وزير الأوقاف يوضح الإعجاز البلاغي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن ديننا الإسلامي العظيم دين السماحة والتيسير، منوهًا بأن الإسلام جعل السماحةَ فيه منهجًا للأنام، ويسر شرائعَه وبيَّن الأحكام.
واستشهد وزير الأوقاف خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم من مسجد قصر عابدين بالقاهرة، بقول الله تعالى: «يُرِيد اللَّه بِكُمْ الْيُسْر وَلَا يُرِيد بِكُمْ الْعُسْر»، ويقول سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، ويقول نبينا -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّين أحدٌ إلَّا غلبه» (متفق عليه).
وأوضح أن «الْعُسْر» في الآية الكريمة السابقة جاء بعد الْيُسْر تأكيدًا على سماحة الإسلام، في أسمى وأعلى معانيها، ورفضًا لكل أنواع التشدد والتطرف.
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