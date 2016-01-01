جمال شعبان يكشف عن نوع من الشاي لا يشربه كثير من المصريين يطيل العمر



الشاى الأخضر الشاى الأخضر

كشف الدكتور "جمال شعبان" عميد معهد القلب السابق عن مفاجأة بخصوص شرب الشاى الأخضر.



و أوضح عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أخبارا سعيدة لمحبي الشاي من خلال دراسة صينية تثبت أن الشاى يطيل العمر.



وأضاف أن الدراسة شملت "١٠٠ ألف شخص يشربون الشاي بمعدل لا يقل عن ٣ مرات أسبوعيا، الشاي وخاصة الشاي الأخضر يطيل العمر بحوالي سنة وربع ترتفع إلى نسبة أعلى في المواظبين يوميا علي شربه".

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وأشار الدكتور جمال شعبان أن تناول الشاى يؤخر جلطات المخ وأزمات القلب حوالي سنة ونص، البوليفينول المتوافر في الشاي يمنع الأكسدة، ويمنع جلطات القلب والمخ.واختتم قائلا إن الحليب يقلل من فائدة الشاي، وكذلك الشاي الأسود أقل فائدة من الشاي الأخضر ونصح بتناول الشاي بدون حليب وبدون سكر وليس بعد الأكل مباشرة.