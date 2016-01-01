جمال شعبان يكشف عن نوع من الشاي لا يشربه كثير من المصريين يطيل العمر

كشف الدكتور "جمال شعبان" عميد معهد القلب السابق عن مفاجأة بخصوص شرب الشاى الأخضر.
و أوضح عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أخبارا سعيدة لمحبي الشاي من خلال دراسة صينية تثبت أن الشاى يطيل العمر.
وأضاف أن الدراسة شملت "١٠٠ ألف شخص يشربون الشاي بمعدل لا يقل عن ٣ مرات أسبوعيا، الشاي وخاصة الشاي الأخضر يطيل العمر بحوالي سنة وربع ترتفع إلى نسبة أعلى في المواظبين يوميا علي شربه".
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