دراسة: التدخين يضر بالصحة العقلية

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التدخين


وجد الباحثون أن التدخين لا يتسبب فقط في أضرار جسدية فقط، لكنه أيضًا يضر بالصحة العقلية.

ووفقا للدراسة - التي نشرت في مجلة (بلس وان) الطبية - قام فريق البحث من كلية الطب جامعة (نيويورك)، باستطلاع أكثر من 2000 طالب مسجل في الجامعات الصربية مع بيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة.

ووجدوا أن الطلاب الذين يدخنون لديهم معدلات اكتئاب سريري تزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن نظرائهم من غير المدخنين.

وقال معدو الدراسة: "تضيف دراستنا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن التدخين والاكتئاب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، بينما قد يكون من السابق لأوانه القول بأن التدخين يسبب الاكتئاب، يبدو أن التبغ له تأثير سلبي على صحتنا العقلية".

المصدر: أ ش أ

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