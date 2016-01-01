كشفت دراسة سويدية حديثة أن حرمان الشباب الأصحاء من النوم لمدة ليلة واحدة فقط، يمكن أن يزيد من مستويات العلامات البيولوجية التي تشير إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وأفاد باحثون في علم الأعصاب فى جامعة (أوبسالا) في السويد بأن مجموعة صغيرة من الرجال الأصحاء المحرومين من ليلة واحدة فقط من النوم لديهم مستويات عالية من بروتين "تاو" في الدم مقارنةً بالفترة التي أمضوا فيها ليلة راحة كاملة دون انقطاع.
وفي الدراسة، قام الباحثون بتجنيد 15 رجلًا بمتوسط عمر 22 عامًا، وقال جميعهم إنهم يحصلون بانتظام على نوم من سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة.
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التعليقات على دراسة: الحرمان من النوم ليلة واحدة فقط يرفع مستويات الزهايمر في الدماغ
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