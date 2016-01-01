"ضريبة دفن الموتى".. توضيح من الحكومة المصرية

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صورة الخبر: المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية
المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية

أصدرت الحكومة المصرية توضيحا، الجمعة، بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة المالية ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

وذكر المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية، أنه تواصل مع وزارة المالية بخصوص ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة على تصاريح الموتى، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء تماما.

وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، نقلا عن وزارة المالية: "فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح".

وأكد البيان أن "تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا من دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم"، وأضاف أنه "لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب".

وطلبت وزارة المالية المصرية من وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

المصدر: skynewsarabia

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