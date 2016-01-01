أصدرت الحكومة المصرية توضيحا، الجمعة، بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة المالية ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
وذكر المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية، أنه تواصل مع وزارة المالية بخصوص ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة على تصاريح الموتى، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء تماما.
وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، نقلا عن وزارة المالية: "فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح".
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التعليقات على "ضريبة دفن الموتى".. توضيح من الحكومة المصرية
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