بدل تعرضه للتلف: أسهل الطرق لعمل البصل البودرة

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أسهل الطرق لعمل البصل البودرة


تعاني العديد من ربات المنزل من مشكلة التصاق رائحة البصل بيديها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتحتاجين بشكل يومي إعداد البصل للطعام فيمكنك التعرف على أسهل طريقة لعمل البصل البودرة الذى يعطي نفس النكهة ودون تعرض البصل المخزون للإفساد فى مطبخك، فالبصل البودرة، يظل وقتا طويلا فى مطبخك.

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل البصل البودرة:

مكونات البصل البوردة:
ملح
بصل شرائح
سكر
زيت
دقيق

طريقة تحضير البصل الوردة:

- تقطيع البصل لشرائح رفيعة للحصول على القرمشة.

- ضعي على البصل دقيق أو نشا أو ملح للتخلص من ماء البصل.

- احضري طاسة بها زيت غزير ورشة ملح.
- نضيف ملعقة سكر على البصل أثناء التحمير.

- يصفى البصل جيدًا ويوضع في وعاء على طبقة واحدة.

- لا يغطى ويترك في علبة مفتوحة حتى يظل مقرمشًا.

المصدر: elbalad

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