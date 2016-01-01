تعاني العديد من ربات المنزل من مشكلة التصاق رائحة البصل بيديها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتحتاجين بشكل يومي إعداد البصل للطعام فيمكنك التعرف على أسهل طريقة لعمل البصل البودرة الذى يعطي نفس النكهة ودون تعرض البصل المخزون للإفساد فى مطبخك، فالبصل البودرة، يظل وقتا طويلا فى مطبخك.
قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل البصل البودرة:
مكونات البصل البوردة:
ملح
بصل شرائح
سكر
زيت
دقيق
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بدل تعرضه للتلف: أسهل الطرق لعمل البصل البودرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق