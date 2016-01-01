طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز

تقبل أغلب ربات البيوت على استعمال الثوم البودرة فى أعداد أشهى الأطعمة، فإذا كنت من عشاق تناول الثوم البودرة واستعماله، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة إعداده بالمنزل وبأقل تكلفة.
طريقة عمل ثوم بودرة
عمل ثوم بودرة باستخدام الفرن نقشر كميّة فصوص الثوم التي نرغب في عملها بودرة، ونقطعها إلى شرائح. نوزع شرائح الثوم في صينيّة خاصة بالفرن، بحيث لا تكون مكدسة فوق بعضها، وندخلها إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئويّة.
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