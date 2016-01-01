طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز

صورة الخبر: طريقة عمل ثوم بودرة
طريقة عمل ثوم بودرة


تقبل أغلب ربات البيوت على استعمال الثوم البودرة فى أعداد أشهى الأطعمة، فإذا كنت من عشاق تناول الثوم البودرة واستعماله، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة إعداده بالمنزل وبأقل تكلفة.

طريقة عمل ثوم بودرة

عمل ثوم بودرة باستخدام الفرن نقشر كميّة فصوص الثوم التي نرغب في عملها بودرة، ونقطعها إلى شرائح. نوزع شرائح الثوم في صينيّة خاصة بالفرن، بحيث لا تكون مكدسة فوق بعضها، وندخلها إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئويّة.

تترك الصينيّة في الفرن لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة مع المراقبة المستمرة حتى تجف شرائح الثوم جيّدًا. نخرج شرائح الثوم المحمصة من الفرن، ونتركها لمدة ثلاث دقائق حتى تبرد تمامًا أو أكثر حسب الحاجة .

يخلط شرائح الثوم المحمصة في وعاء الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على بودرة ناعمة أو فى مفرمة الأعشاب، ونحفظ بودرة الثوم في علبة توابل خاصة أو في برطمان زجاجي نظيف لاستخدامها عند الحاجة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ثوم بودرة بالمنزل أفضل من الجاهز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
661

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager