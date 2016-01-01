تعاني من الشعر القصير.. إليك ماسك طبيعي بمكونات بسيطة

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تعاني من الشعر القصير


تعاني بعض الفتيات من الشعر القصير الذى لا يطول بسهولة في الرأس .. إليك هذا الماسك الطبيعى التغلب على تلك المشكلة، كشف عنه موقع بولد سكاى .

مكونات ماسك طبيعي يطيل الشعر:

ملعقة كبيرة ونصف فازلين (على حسب طول وكثافة شعرك)
2 ملعقة زيت خروع
2 ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير ماسك طبيعي يطيل الشعر:

- في وعاء ضعي ملعقة ونصف الملعقة من الفازلين ثم اضيفي زيت الخروع و زيت الزيتون، وقلبي الخليط جيدًا حتى يذوب الفازلين مع الزيوت.

- على شعر نظيف، قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط مع عمل مساج خفيف على الفروة لتحفيز الدورة الدموية والاستفادة من الوصفة.

- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي على تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث أسبوعيًا حتى تلاحظين الفرق في طول الشعر .

المصدر: بولد سكاى

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