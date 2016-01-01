تعاني من الشعر القصير.. إليك ماسك طبيعي بمكونات بسيطة

تعاني من الشعر القصير
تعاني بعض الفتيات من الشعر القصير الذى لا يطول بسهولة في الرأس .. إليك هذا الماسك الطبيعى التغلب على تلك المشكلة، كشف عنه موقع بولد سكاى .
مكونات ماسك طبيعي يطيل الشعر:
ملعقة كبيرة ونصف فازلين (على حسب طول وكثافة شعرك)
2 ملعقة زيت خروع
2 ملعقة زيت زيتون
طريقة تحضير ماسك طبيعي يطيل الشعر:
- في وعاء ضعي ملعقة ونصف الملعقة من الفازلين ثم اضيفي زيت الخروع و زيت الزيتون، وقلبي الخليط جيدًا حتى يذوب الفازلين مع الزيوت.
- على شعر نظيف، قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط مع عمل مساج خفيف على الفروة لتحفيز الدورة الدموية والاستفادة من الوصفة.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي بالماء الفاتر والشامبو.
- احرصي على تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث أسبوعيًا حتى تلاحظين الفرق في طول الشعر .
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