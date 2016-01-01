هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة



محشى كرنب بالكوارع محشى كرنب بالكوارع



هناكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضى وقتا طويلا فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.



الطبق الرئيسى

طاجن محشي بالكوارع للشربينى

مقادير محشي كرنب بالكوارع:

كرنب

ملح – فلفل

طماطم

صلصة طماطم

أرز

كزبرة خضراء

بهارات

بصل

ثوم

ليمون

كمون

مرقة

بقدونس

شبت

جوزة الطيب

كوارع

زيت

قرفة

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