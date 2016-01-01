تنطلق غدا السبت الموافق 11 يناير 2020، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بـ "الفصل الدراسي الاول" من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم في الفترة الصباحية؛ حيث يمتحن طلاب 2 ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وذلك بشكل إلكتروني عبر التابلت ، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.
بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفترة المسائية؛ حيث يمتحن طلاب أولى ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرا، وذلك بشكل ورقي عادي، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.
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التعليقات على قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
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