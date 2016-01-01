قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

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امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

تنطلق غدا السبت الموافق 11 يناير 2020، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بـ "الفصل الدراسي الاول" من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم في الفترة الصباحية؛ حيث يمتحن طلاب 2 ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وذلك بشكل إلكتروني عبر التابلت ، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفترة المسائية؛ حيث يمتحن طلاب أولى ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرا، وذلك بشكل ورقي عادي، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

أما عن مواصفات اسئلة امتحان اللغة العربية بالنسبة لطلاب اولى ثانوي، فسيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).

ولن يختلف الأمر بالنسبة لمواصفات اسئلة امتحان اللغة العربية بالنسبة لطلاب 2 ثانوي ، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

المصدر: elbalad

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