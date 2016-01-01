تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني.. شبكة جواسيس ووشاية



تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني

7 أيام مرت على الضربة التي قصمت ظهر إيران، بحرمانها من أقوى ثاني رجل في البلاد بعد المرشد علي خامنئي، ولا تزال الأسئلة دون إجابة حول لغز تصيد قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وفي جديد المعلومات ما كشفته مصادر عراقية وسورية عن شبكة جواسيس أوقعت بالقائد الإيراني.



ففي تفاصيل تلك المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز الجمعة أن سليماني وصل إلى مطار دمشق في سيارة بزجاج داكن. وكان بصحبته في السيارة أربعة جنود من الحرس الثوري الإيراني. توقفت السيارة بالقرب من درج يقود إلى طائرة إيرباص إيه320 تابعة لشركة أجنحة الشام للطيران متجهة إلى بغداد.

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ولم يُدرج اسم سليماني ولا جنوده على قوائم الركاب، حسبما أفاد موظف من شركة أجنحة الشام وصف لرويترز مشهد مغادرتهم من العاصمة السورية."تجنب استخدام طائرته الخاصة"إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي مطلع على الترتيبات الأمنية الخاصة بسليماني إن القائد العسكري الإيراني تجنب استخدام طائرته الخاصة بسبب مخاوف متزايدة على أمنه الشخصي.فكانت تلك آخر رحلة جوية لسليماني، إذ قتلته صواريخ أطلقتها طائرة أميركية مسيرة لدى مغادرته مطار بغداد في موكب من سيارتين مدرعتين.كما قتل معه أيضا الرجل الذي استقبله في المطار، وهو أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقيةمخبرون داخل مطاري دمشق وبغدادبدورهما، قال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز إن التحقيق العراقي في الضربات التي قتلت الرجلين في الثالث من يناير بدأ بعد دقائق من الضربة الأميركية. حيث أغلق أفراد من جهاز الأمن الوطني المطار ومنعوا العشرات من موظفي الأمن من المغادرة، بما في ذلك أفراد الشرطة وموظفو الجوازات ورجال المخابرات.وركزت التحقيقات التي يقودها فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، على كيفية تعاون أشخاص يشتبه بأنهم مخبرون داخل مطاري دمشق وبغداد مع الجيش الأميركي لمساعدته على تتبع وتحديد موقع سليماني، وذلك حسبما أظهرت لقاءات أجرتها رويترز مع اثنين من المسؤولين الأمنيين العراقيين المطلعين بشكل مباشر على التحقيق الذي يجريه العراق واثنين من موظفي مطار بغداد واثنين من مسؤولي الشرطة واثنين من موظفي شركة أجنحة الشام، وهي شركة طيران خاصة مقرها دمشق.كما قال أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين إن لدى محققي جهاز الأمن الوطني "مؤشرات قوية على ضلوع شبكة من الجواسيس داخل مطار بغداد في تسريب تفاصيل أمنية بالغة الأهمية" للولايات المتحدة عن وصول سليماني. وأضاف أن المشتبه بهم بينهم موظفان أمنيان بمطار بغداد وموظفان في أجنحة الشام هما "جاسوس بمطار دمشق وآخر يعمل على متن الطائرة".