إيران تنفي إسقاط الطائرة بصاروخ.. وأوكرانيا لا تستبعد



إيران تنفي إسقاط الطائرة بصاروخ إيران تنفي إسقاط الطائرة بصاروخ



نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في بيان نشره التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن "كل تلك التقارير الغربية التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ حرب نفسية ضد إيران. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".



