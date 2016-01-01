

6 فوائد لاستخدام "الواقع المعزز" في تطوير الأعمال وتقديم الخدمات 6 فوائد لاستخدام "الواقع المعزز" في تطوير الأعمال وتقديم الخدمات

يرغب العديد من أصحاب المشروعات الكبيرة، في تسويق منتجاتهم، بشكل أكبر بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن ضمن هذه الأساليب هو إتاحة النتج للعميل لتجربته قبل شرائه بالاعتماد على تكنولوجيا الواقع المعزز، مثل قياس الملابس، وتجربة مستحضرات التجميل، واختبار السيارات، والعديد من المفاهيم الأخرى ذات الصلة تشهد على ذلك، وتُعد تجارب التسوق عبر الواقع المعزز حاليًا واحدة من التوجهات الصاعدة، في مجال البيع بالتجزئة.



وترصد "الوطن" في هذا التقرير، مزايا استخدام الواقع المعزز في زيادة المبيعات وتطوير الأعمال.



1 - يمكن للعملاء المحتملين تجربة مستحضرات التجميل، والملابس، ومجموعة واسعة من المنتجات ذات الصلة، أثناء وجودهم في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمتاجر لتجربتها.

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2- يلغي هذا ذلك الحاجة إلى وجود مخزون مادي كبير من المنتجات من أجل السماح للعملاء بتجربة العشرات، أو حتى مئات العناصر بحثًا عن العنصر الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل وجه.3 - يوفر الواقع المعزز إمكانية قيام الشركات بإضافة عنصر رقمي إلى جانب منتجاتها الفعلية، حيث يمكن للعملاء مسح المنتجات باستخدام هواتفهم الذكية، للحصول على معلومات إضافية حول هذه المنتجات، وهو ما يمثل شكلًا مميزًا من أشكال تجربة المستخدم المرتبطة بالعلامة التجارية.4 - طبيقات الواقع المعزز فى العديد من المنتجات منها.. أنشأت شركة بيع التذاكر StubHub تطبيقًا للواقع المعزز، وهو يسمح للمستخدمين بمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد للملعب، حيث تُلعب مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية Super Bowl، وساعد ذلك المشجعين على تصور شكل المعلب من المقاعد المختلفة، واختيار المقعد المناسب لهم.5 - في مجال صناعة السيارات، تبنَّت كل من هيونداي Hyundai، ومرسيدس Mercedes تطبيقات الواقع المعزز، حيث كانت هيونداي أُولى واضعي دليل المالك الثنائي، أو الثلاثي الأبعاد للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والذي يوفر للمالك طرقًا مريحة، وبسيطة للتعرف على القدرات الكاملة للسيارة.6 - يمكن للواقع المعزز تعظيم الاستفادة من المواد الترويجية للعلامات التجارية، مثل: بطاقات العمل التعريفية Business Cards، والكتيبات الترويجية Brochures، حيث يمكن للمستخدمين مسح المواد الترويجية المطبوعة باستخدام أجهزتهم المحمولة، للحصول على المزيد من المعلومات، وطرق الاتصال بالعلامة التجارية.