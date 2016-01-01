

سرير ذكي يمكنه ضبط حرارة الفراش لضمان نوم هادئ ومريح سرير ذكي يمكنه ضبط حرارة الفراش لضمان نوم هادئ ومريح

رغم أن الكثير من الناس ينامون لفترات طويلة، لكنهم قد لا يشعرون بالراحة التامة، وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات للبحث عن طرق لإصلاح مشاكل النوم المختلفة، وقد ركزت شركة Sleep Number الناشئة على توفير حل لمثل هذه المشاكل، حيث إن أحدث منتج للشركة والذى تم الكشف عنه خلال فعاليات معرض CES 2020 يوفر حلا مناسبا، إذ كشفت عن فراش ذكى، أطلقت عليه اسم، Climate360 والمزود بميزة ضبط الحرارة وفقاً لحرارة جسم المستخدم.



وبحسب موقع engadget الأمريكى فيستخدم فراش Climate360 تقنية microclimates التى تدعم المستخدم بنوم أكثر راحة لفترات طويلة، وذلك من خلال وظائف تدفئة وتبريد فى الفراش، كما يتميز فراش Climate360 باثنين من المناطق التى تتحكم فى ضبط الحرارة، حيث يمكن أن يساعد الفراش الأزواج أيضاً فى تحديد درجة الحرارة الأنسب لكل شخص، فيما لا تعد هذه التقنية هى الوحيدة فى عالم الفراش الذكية، حيث سبق وأن صممت شركة بريطانية سريرا عالى التقنية سيمنع شريكك من شد اللحاف، إذ يتضمن نظام أسطوانى مدمج لتوزيع الأغطية دائمًا بالتساوى.



وقالت Sleep Number لـ Engadget “: “توجد خصائص موازنة درجة الحرارة للسرير الذكى Climate360 فى مواد السرير نفسه وتتميز بسطح نسيج متطور ومواد تغيير الطور، حيث تعمل هذه التقنية مع نظام خطوط يساعد فى كل من التدفئة والتبريد، كما ستوفر التقارير اليومية نظرة ثاقبة حول مدى نومك، وستشمل مقاييس مثل تقلب معدل ضربات القلب والإيقاع اليومى والتنفس.

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ولتقليل عدد مرات استيقاظ المستخدمين أثناء الليل يعتمد السرير الذكى على إبقاء الجسم فى درجة الحرارة المناسبة، فمع كل من وظائف التدفئة والتبريد، يقوم السرير بضبط درجة حرارة جسمك تلقائيًا وفقًا لدورات النوم للراحة الأعمق.من جهتها أكدت Sleep Number أن السرير الذكى Climate360 يتميز بمواد تمت معالجتها لتتوافق مع فكرة الفراش، كما أن فراش Climate360 سينطلق رسمياً خلال 2021، كما ستوفر تقنية SleepIQ الخاصة بالشركة، والمضمنة فى جميع أسرة Sleep Number 360، توصيات أفضل حول كيفية تحسين النوم والعافية من خلال مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى، وأوقات النوم والاستيقاظ وتقلب معدل ضربات القلب.