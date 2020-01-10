ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية صباح اليوم الجمعة.
وزاد نيكي 0.31% مسجلًا 23813.28 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.30% ليصل إلى 1734.22 نقطة.
وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، وذلك مع نهاية جلسة التعاملات، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 212.35 نقطة، أو 0.74%، ليصل إلى 28957.44 نقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مؤشر نيكى يرتفع 0.31% في بداية التعامل بـ«طوكيو»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق