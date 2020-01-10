مؤشر نيكى يرتفع 0.31% في بداية التعامل بـ«طوكيو»

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مؤشر نيكى يرتفع 0.31% في بداية التعامل بـ«طوكيو»

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية صباح اليوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.31% مسجلًا 23813.28 نقطة، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.30% ليصل إلى 1734.22 نقطة.

وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، وذلك مع نهاية جلسة التعاملات، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 212.35 نقطة، أو 0.74%، ليصل إلى 28957.44 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا وذلك بمقدار 74.18 نقطة، أو 0.81%، ليصل إلى 9203.43 نقطة.

المصدر: الدستور

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